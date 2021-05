Teulada, ubriaco alla guida si scontra con un’auto in sosta e rifiuta il test: denunciato

E’ avvenuto ieri a Teulada: i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 64enne allevatore incensurato del luogo, indiziato del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool e di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sul proprio probabile stato di ebbrezza. Mentre transitava in via Umberto I alla guida della sua Nissan Navara, l’uomo ha urtato violentemente col proprio mezzo una BMW serie 1, di proprietà di un 38enne imprenditore del luogo, che si trovava parcheggiata sulla pubblica via. I militari, intervenuti su richiesta di alcuni passanti che hanno assistito alla scena, in considerazione dello stato psicofisico visibilmente alterato dell’interlocutore caratterizzato da forte alito vinoso e scarsa lucidità, linguaggio e movimenti sconnessi, lo hanno invitato a sottoporsi ad accertamenti con apparecchiatura etilometrica, ma lui si è rifiutato. La patente di guida gli è stata ritirata e l’auto è stata sottoposta a sequestro. Sui destini della patente deciderà la Prefettura di Cagliari, informata degli eventi dai militari stessi.