Teulada: convegni, storia e cultura a confronto in occasione del 40° anniversario del gemellaggio

Due terre a confronto quelle che il destino ha voluto che portassero lo stesso nome. Tradizione consolidata oramai e esperienze di incontri e socializzazione che non possono se non arricchire le due note località. Dal 22 al 25 ottobre Teulada ospiterà la delegazione di Teulada Alicante, “sarà l’occasione per consolidare il rapporto di fratellanza e scambio culturale che si ripete periodicamente dal 1983. Il gemellaggio con i nostri omonimi spagnoli è ormai diventata quasi una tradizione e pertanto nostra intenzione ospitarli nel miglior modo possibile”.

“Grazie all’attenzione delle amministrazioni comunali reciproche e della proloco, non si sono più lasciate – spiega l’assessora Francesca Bernardini, con delega alla Pubblica Istruzione, Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo –

Per la cittadinanza è un importante momento di scambio e fratellanza, tradizione che teniamo a portare avanti.

Per l’occasione sono state organizzate varie iniziative come ad esempio Il rinnovo del protocollo del gemellaggio, momento importante per rafforzare i legami tra le due comunità. Le visite del territorio offriranno agli ospiti l’opportunità di conoscere meglio Teulada e le sue bellezze e le iniziative culturali organizzate dalle associazioni locali arricchiranno l’esperienza degli ospiti, offrendo loro un assaggio della cultura e delle tradizioni di Teulada”.