Test ingresso in Sardegna: scade oggi il termine di 48 ore, chi non l’ha fatto sarà segnalato

Le 48 ore di tolleranza dall’ingresso in Sardegna concesse dall’ordinanza Solinas, scadono oggi. Chi non si è sottoposto a tampone, gratuitamente, in aeroporto o negli altri scali sardi e non ha provveduto a farlo verrà segnalato alla polizia. L’Ats sta dunque contattando telefonicamente i passeggeri per sollecitarli.

Secondo l’ordinanza del presidente della regione Christian Solinas, infatti, i passeggeri in arrivo senza certificato di negatività o vaccinazione, devono sottoporsi al test gratuito immediatamente, entro 48 ore a proprie spese, o mettersi in quarantena per 10 giorni.

Insomma se non si provvede si verrà segnalati alla polizia di stato con il rischio di incorrere in una denuncia penale per la violazione delle norme di prevenzione sanitaria.