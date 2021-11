Terza dose a Cagliari, fila infinita all’hub della Fiera: “Un’ora al freddo e quasi 3 per il vaccino”

Code lunghissime e disagi all’hub vaccinale della Fiera di Cagliari per la somministrazione delle terza dose. Tanti gli anziani in fila anche per un’ora in una fredda e umida serata di novembre. “Avevo un appuntamento alle 17 per la terza dose, sono andato alla Fiera e c’era una fila incredibile”, racconta M. D., “ho aspettato fuori un’ora fuori in piedi al freddo sotto i tendoni. Con me c’erano tanti anziani che si stavano lamentando. Ho fatto un’altra oretta e mezzo dentro. Dentro era pienissimo. Sono già stato all’hub per me e per accompagnare mia madre e mio figlio, ma una fila del genere non l’avevo mai vista. Sono uscito alle 19, 45 da lì. Eravamo incavolati, tutti”, aggiunge, “non so cosa sia successo. Forse hanno sbagliato col meccanismo delle prenotazioni o forse la gente si è accalcata dopo l’ultimo annuncio del premier Draghi. Ma stare in piedi per un’ora al freddo mi ha dato fastidio”.