Terrore a New York, un elicottero si è schiantato contro un grattacielo

Di



sardegna

Un elicottero si è schiantato contro il tetto di un grattacielo a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti. La zona è stata chiusa al traffico.