Terrore nella notte a Dolianova: in fiamme un palazzo di quattro piani

Appartamento in fiamme. Paura nella notte a Dolianova. Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, intorno alle ore 3:30 di stanotte, per un incendio che ha interessato una abitazione in via Lussu 14 a Dolianova. L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha coinvolto l’intera abitazione di 4 piani. I Vigili del Fuoco, giunti dalla centrale operativa di Cagliari con una APS (Auto Pompa Serbatoio) ed una autobotte, hanno provveduto al soccorso dei due occupanti dell’abitazione, all’estinzione delle fiamme evitando la propagazione alle strutture limitrofe, ed alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni si sono protratte sino alle ore 4:45 circa.

Per gli occupanti dell’appartamento, presi in cura dal personale sanitario del 118, non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del fuoco ed a quello sanitario, anche i Carabinieri della stazione di Dolianova per gli accertamenti ed i rilievi di legge.