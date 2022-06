Terrore in Sardegna: ex sindaco sequestrato, pestato e cosparso di benzina

Sequestrato, picchiato e cosparso di benzina. Ore di terrore ieri sera per Luigi Morittu, ex sindaco di Silanus. L’ex primo cittadino, 67enne, è stato aggredito nella propria azienda nella zona di Sa Tanca Noa, da due uomini incappucciati e armati di pistola. E’ stato picchiato brutalmente e colpito con calci e pugni. Poi è stato legato con dei cavi elettrici al cancello, cosparso di benzina e minacciato di morte. Morittu, sotto choc, è riuscito a liberarsi, ma i due malviventi si erano allontanati dopo avergli portato via l’auto che è stata a poi recuperata nelle campagne di Bolotana.

L’ex sindaco che ha riportato numerose escoriazioni è stato medicato al San Francesco di Nuoro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Macomer e la Procura di Oristano.