Terrore al centro commerciale, 5 accoltellati e un morto: tra i feriti il calciatore Pablo Marì

Di



Cronaca

L’aggressione in un momento di grande affollamento della struttura. Tre feriti sono in gravi condizioni, la vittima è un dipendente Carrefour. Fermato un 46enne italiano incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva