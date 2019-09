Terrore a Quartu, 51enne mette fuoco alla casa dell’ex moglie: arrestato

Ha telefonato alla sua ex e l’ha avvisata: “Sto venendo a incendiare la tua casa”. La donna, una 54enne residente a Quartu Sant’Elena, è subito fuggita e ha chiamato il 113. Una situazione di terrore non totalmente “nuova”, purtroppo: la cinquantaquattrenne aveva già denunciato l’ex nei giorni scorsi. Per cercare di distrarlo, ha deciso di chiamarlo al cellulare, dando così modo agli agenti di arrivare. Al loro arrivo, la porta d’ingresso era già stata distrutta dalle fiamme e l’uomo, un 51enne pregiudicato, è stato trovato sdraiato sul letto al telefono con la donna. Dopo averlo bloccato e identificato, è scattata la perquisizione: addosso gli sono stati trovati tre accendini, molto probabilmente usati per appiccare le fiamme, e addirittura una pistola scacciacani. L’arresto non è stato semplice: il cinquantunenne è andato in escandescenza e ha danneggiato l’auto degli uomini della squadra volante.