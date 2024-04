Terrore a Carbonia, ragazza aggredita dai due pitbull “terribili” mentre passeggia col cagnolino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura ieri a Carbonia. Una ragazza è stata aggredita da due pitbull mentre passeggiava col proprio cagnolino in via Dalmazia. I due animali, due mesi fa sono stati posti sotto sequestro sanitario per 10 giorni nel canile di Musei per effetto di un’ordinanza del sindaco, dopo una precedente aggressione ai danni di altre due donne avvenuta a dicembre, per la quale la proprietaria dei pitbull era stata denunciata.

La ragazza è arrivata molto spaventata e scossa al pronto soccorso della cittadina mineraria, dove le sono state medicate alcune escoriazioni riportate nel corso dell’aggressione. Piangeva a dirotto soprattutto per il ferimento del proprio cagnolino.

“Oggi, come tutti le mattina ho portato a fare la passeggiata a Maida e sono stata aggredita da due cani i famosi pitbull”, ha scritto Manola Frau nel proprio profilo Facebook, “io sono al pronto soccorso e Maida e con mia sorella e anche lei non sta tanto bene, bisogna fare qualcosa per la società, affinché non succedano più situazioni simili”.