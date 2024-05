Terrore a bordo: forte turbolenza sul volo Londra-Singapore, un morto e almeno 30 feriti gravi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un passeggero è stato ucciso e più di 30 altri sono rimasti feriti su un volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore colpito da una grave turbolenza. Il Boeing 777-300ER diretto a Singapore è stato dirottato su Bangkok ed è atterrato alle 15:45 locali. Sul posto, un massiccio spiegamento di forze dell’ordine e soccorritori. Decine le ambulanze che stanno trasportando i feriti nei diversi ospedali della zona. Il volo SQ321 era partito da Londra Heathrow ed era diretto a Singapore. Una volta sopra l’India, una forte turbolenza, di quelle etichettate come Cat (Clean air turbulence). A bordo è il panico, con decine di persone in quel momento senza cintura che vengono sbalzate da una parte e dall’altra dell’aereo, volano anche centinaia di pezzi del catering di bordo. Per la violenza dell’evento una persona perde la vita, non si sa ancora se si tratti di un passeggero o di un membro dell’equipaggio. A quel punto i piloti decidono di lanciare il segnale d’emergenza e il boeing atterra.

Subito dopo entrano i soccorsi medici. “Possiamo confermare che ci sono feriti e una vittima a bordo del nostro velivolo”, spiega Singapore Airlines in una nota. “A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio. Singapore porge le sue più profonde condoglianze alla famiglia della vittima”. La compagnia spiega di aver inviato un team medico a Bangkok per dare ulteriore supporto ai feriti.