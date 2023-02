Terribile scontro sulla Ss 197 a Furtei: morta una donna, gravissimo un 33enne.

Grave incidente con esito mortale in territorio di Sanluri: deceduta una 42enne nuorese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo la Ss 197 (km 30), tra i comuni di Furtei e Villamar e ha coinvolto due veicoli:

una PEUGEOT 307, condotta da Lucia Virdis, 42 anni, nuorese, deceduta sul colpo per grave politrauma;

una BMW serie 1, condotta da Filippo Giuseppe Deidda, cagliaritano residente a Gesturi, 33 anni. Il giovane è rimasto gravemente ferito, con diversi traumi sul corpo, ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Monserrato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Entrambi i veicoli non marcianti sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati al soccorso stradale. La viabilità è stata interrotta per circa 2 ore con l’ausilio dell’ANAS.

I documenti di guida e circolazione in risultati in regola.

L’autorità giudiziaria ha già disposto la restituzione della salma della donna ai familiari.