Terribile schianto sulla statale: muore a 25 anni Endri, il papà di due figli

Terribile schianto sulla statale: muore a 25 anni il papà di due figli. La vettura che si schianta, nessuna speranza di riuscire a salvarlo. Ed è morto così, in questa ennesima tragedia, sulla statale 51 di Alemagna, nei pressi di Belluno in Veneto. Lui si chiamava Endri Zaini, aveva 25 anni, origini albanese, lascia la moglie che lo amava e due bambini piccoli. Uno scontro frontale con un mezzo pesante, alla fine del turno di lavoro, non gli ha purtroppo lasciato scampo.