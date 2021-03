Terribile schianto a Quartu sulla 554, Villasor piange il 43enne Marco Muscas: “Sarai sempre un angelo”

Terribile schianto a Quartu sulla 554, Villasor piange il 43enne Marco Muscas. Con lo scooter si schianta contro un’auto sulla statale 554: la tragica fine di un militare di Villasor nel sabato sera. Nella notte il grande cordoglio del sindaco del paese, Massimo Pinna: “La notizia che mi è giunta in tarda serata è stata agghiacciante, così come credo per tutta la nostra Comunità. Ci ha lasciato una brava e umile persona, un amico di tutti, di una famiglia per bene. Vola alto Marco, sarai per sempre l’Angelo della tua famiglia”, le parole commosse del sindaco di Villasor. Sul posto nella statale 554, teatro del tragico incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e alla polizia municipale.