Terribile incidente davanti alla laguna di Sant’Antioco, camionetta dei pompieri travolge un’auto: una donna morta

Terribile incidente mortale a Sant’Antioco. Una donna ha perso la vita dopo che l’auto, sulla quale stava viaggiando, è stata travolta da una camionetta dei vigili del fuoco. Fatale, stando alle primissime informazioni disponibili, un sorpasso azzardato di un mezzo rimasto incolonnato in una fila di automobili. Niente da fare per la donna, vivi invece il marito e la figlia. Sul posto, oltre agli uomini dell’Anas, sono intervenuti anche i soccorritori del 118. Il tratto della Statale 126 teatro della tragedia è quello che si trova accanto alla laguna. Sono tre, in totale, le vetture rimaste coinvolte nello schianto. Ci sono cinque feriti in totale: oltre alla ragazza che viaggiava a bordo insieme alla madre anche quattro vigili del fuoco: le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi.