Terribile incidente a Siliqua, moto contro camion: centauro 60enne di Villamassargia gravissimo al Brotzu

Terribile incidente sulla Provinciale 2 a Siliqua, all’altezza della diga del Cixerri. Una moto si è scontrata violentemente contro un camion. L’impatto è stato fortissimo e il motociclista, un sessantenne di Villamassargia, ha subito perso conoscenza ed è andato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto, in brevissimo tempo, sono arrivati i soccorritori del 118, tra cui un medico specializzando in anestesia e rianimazione e un tecnico di elisoccorso, che hanno fatto le prime manovre di base. Dopo qualche minuto, l’arrivo dell’equipaggio infermieristico India ha consentito l’inizio delle manovre rianimatorie avanzate, continuate poi con l’intervento dell’automedica Areus. Il cuore del centauro, fortunatamente, ha ripreso a battere. È stato portato a sirene spiegate all’ospedale Brotzu in gravissime condizioni e in codice rosso: i medici sono stati allertati dalla centrale operativa del 118 e si sono fatti trovare pronti per prendersi cura di un uomo con diversi gravi traumi.

La chiamata fatta dal 118 ha favorito il rapido raccordo tra le figure professionali coinvolte e una più efficiente presa in carico del paziente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere i classici rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.