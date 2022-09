Terribile incidente a Cagliari, moto in fiamme dopo lo scontro con un’auto: un ferito grave

Gravissimo incidente in via della Pineta a Cagliari. Un’auto e una moto si sono scontrate e un centauro è in gravi condizioni. Stando a una prima ricostruzione legata anche alle testimonianze di alcuni passanti, la macchina stava uscendo da un distributore di benzina proprio mentre lo scooter stava passando in quel tratto della strada. Impatto molto forte, la moto ha addirittura preso fuoco.

Il centauro è stato.l sbalzato dalla sella del è caduto rovinosamente sull’asfalto.