Terremoto in Albania, magnitudo 5.5 a Durazzo: scosse sentite anche in Italia

Non solo mar dei Caraibi. Una scossa di terremoto di magnitudo di 5.5 è stata avvertita a Durazzo, in Albania. L’epicentro, a oltre dieci chilometri sottoterra, è stato registrato proprio nella città albanese. E l'”eco” del terremoto è arrivata sino alla Puglia, nel sud dell’Italia, per la precisione nella zona di Lecce. Il sisma è stato sentito in tutta la sua “potrnza” anche a Ballina. E nella capitale albanese Tirana. A distanza esatta di due mesi dall’ultimo terremoto in Albania di magnitudo 6.5, (con decine di morti e migliaia di feriti) ritornano paure e ansie nella Penisola balcanica.