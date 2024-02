Teresa, 100 anni, mamma del ristoratore Giacomo: inaugura con amore il campo di Esterzili

Non solo un pallone da rincorrere su un prato verde, bensì una passione colma di sentimenti ed emozioni che lega le persone: si esulta e si vive in trepida attesa sino a quando non arriva il calcio tanto atteso, quello che riesce a espugnare la porta dell’avversario. Questo è lo sport più amato anche in Sardegna ed è così che, se un nuovo campo da calcio viene inaugurato da chi tra un mese compirà 101 anni, le emozioni raddoppiano. Anzi, triplicano, poiché zia Teresina è la mamma del noto ristoratore che accoglieva Gigi Riva nel suo locale.

Palla al centro, domenica scorsa, e il primo fischio di inizio ha dato il via alla partita inaugurale dei padroni di casa contro il Castiadas: la prima delle tante partite che si disputeranno in quel nuovo campo, pronto ad accogliere tutti, con Rombo di Tuono sempre nel cuore.