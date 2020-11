Terapie intensive sature, la Sardegna rischia di diventare zona arancione

Sature le terapie intensive in Sardegna. Secondo l’Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari) l’Isola ha raggiunto quota 36 %, superando così la soglia critica del 30 %. E quello delle terapie intensive è uno fattori determinanti per stabilire il colore delle regioni che poi va a determinare il livello di misure restrittive.

La Sardegna è ancora sotto la soglia di guardia sui ricoveri in area non critica. Domani verrà calcolato l’indice Rt e in serata è attesa l’ordinanza del ministro della Salute che dovrà stabilire se l’Isola resterà ancora zona gialla o se diventerà arancione, in quest’ultimo caso in Sardegna dovrebbero chiudere bar e ristoranti e sarebbero vietati gli spostamenti tra comuni.