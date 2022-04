Terapie intensive, Sardegna maglia nera Covid: unica regione a superare il limite

Neanche il tempo di godersi la buona notizia del pur leggero calo dei contagi che arrivano nuove brutte notizie sul fronte Covid in Sardegna: è l’unica regione in Italia a superare la soglia di allerta del 10% delle terapie intensive, raggiungendo un poco rassicurante 12,3%, un punto percentuale in più rispetto a due giorni fa. Non va meglio nei reparti, dove la situazione non migliora resta stabile al 20%, mentre nel resto d’Italia sale leggermente al 15,5%.

In calo invece questa settimana incidenza e indice di trasmissibilità Rt. L’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 776 casi ogni 100.000 abitanti contro gli 836 precedenti, mentre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,15, anche questo in diminuzione rispetto all’1,24 precedente.