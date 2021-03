Tentato omicidio di Luisa Carta, l’avvocatessa del fratello Diego: “È pentito, andranno fatti approfondimenti”

Oggi si è tenuto il primo interrogatorio. A Radio CASTEDDU, Anna Laura Miglior, uno degli avvocati difensori di Diego Carta: “Si è mostrato dispiaciuto, tantissimo per ciò che ha fatto. È stata confermata la legittimità dell’arresto disposta dal giudice con la custodia cautelare in carcere, siamo esattamente agli inizi di una vicenda che deve ancora evolvere. Speriamo positivamente per la signora che, ci auguriamo tutti, possa riprendere una vita normale, questa è la prima cosa che preme a tutti quanti sicuramente, e, prima di tutti, al fratello”.

Sono sempre gravissime, ma stabili, le condizioni di Luisa Carta: ha un grave trauma cranico ed è in coma. Lotta ancora, dopo 48 ore dal grave episodio in cui il fratello Diego l’ha colpita con un’anfora e due spiedi. I soccorsi sono stati fondamentali, tempestivi, e le permettono di lottare ancora, con tutte le sue forze.