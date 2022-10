Tentato omicidio a Domusnovas, un cinquantenne colpito con una fucilata alle gambe

Tentato omicidio nella notte a Domusnovas. Un uomo di 50 anni è stato colpito alle gambe da una fucilata, forse al culmine di una lite. Trasportato all’ospedale di Iglesias, fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Sul posto è arrivata la polizia. Le indagini, come confermano dal commissariato di Iglesias, ancora in corso, e potrebbero andare avanti per tutta la notte. I poliziotti stanno interrogando diverse persone, inclusi alcuni parenti dell’uomo rimasto ferito.