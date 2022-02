Tentata violenza sessuale al Poetto di Quartu, aggredita una ragazzina di 17 anni

Quartu, aggressione a sfondo sessuale al Poetto. La vittima è una ragazzina di 17 anni che venerdì sera stava facendo jogging lungo la spiaggia. Si è fermata per rispondere a una telefonata, quando è’ stata aggredita da un bruto che l’ha trascinata in spiaggia e picchiata prima di tentare di abusare di lei. L’uomo è scappato a causa delle urla della giovane. Sui social circola un post che cerca testimonianze utili a rintracciare il malvivente. «Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa in merito a un’aggressione al Poetto nei confronti di una ragazza, all’altezza del Lido della Finanza, il giorno 11 tra le 18,40 e le 19, ci faccia sapere. Si tratta di un ragazzo di colore, scappato poi in direzione di Quartu, vestito totalmente di nero. Non esitate a contattarci».

I carabinieri stanno indagando.