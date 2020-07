Tentano il furto in viale Marconi, due 32enni incastrati dalle telecamere

Incastrati dalle telecamere della videosorveglianza, due 32enni in manette a Cagliari.

Sabato pomeriggio, sulla linea 113, è arrivata una richiesta di aiuto da parte della responsabile di un noto punto vendita di viale Marconi, la quale segnalava due uomini sospetti, riconosciuti come gli autori di altri furti avvenuti in diversi punti vendita della stessa catena.

Giunti sul posto, mentre gli Agenti della Squadra Volante hanno bloccato ogni possibile via di fuga, la responsabile, in collegamento telefonico con gli operatori della Centrale Operativa, ha comunicato passo per passo i movimenti dei due, i quali, già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi, sono stati tempestivamente bloccati dagli operatori della Squadra Volante mentre cercavano di dileguarsi, uno a piedi e l’altro a bordo della propria auto.

Identificati per Efrem Caredda e Maurizio Dalpadulo, entrambi 32enni cagliaritani, sono stati riconosciuti senza ombra di dubbio come gli autori di due precedenti furti avvenuti tra venerdì e sabato in altri due punti vendita della Provincia. Gli agenti, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno scoperto che i due soggetti erano soliti utilizzare lo stesso modus operandi per tutti i loro “colpi”: Caredda teneva aperta la porta d’ingresso all’esercizio commerciale sistemandosi sotto la fotocellula con la scusa di effettuare una telefonata, permettendo al Dalpadulo di poter uscire con un carrello carico di merce non pagata e avere la possibilità di allontanarsi indisturbato.

I due sono stati tratti in arresto per furto aggravato e accompagnati presso le proprie abitazioni in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.