Tentano di svaligiare un panificio a Cagliari, due ladri in fuga a mani vuote

Furto sventato in via Mameli a Cagliari. Nella notte, due malviventi hanno cercato di forzare l’ingresso del panificio Porta, ma sono stati subito pizzicati dalle telecamere esterne, che hanno spedito un segnale alla centrale operativa della Sicurtecnica. Sul posto è arrivata la guardia di turno, prima però ha subito chiamato il 113. Sul posto è piombato anche il responsabile del punto vendita. Al loro arrivo, agenti e guardia non hanno più trovato i malviventi che, fortunatamente, non hanno fatto in tempo a forzare le porte del locale.