Tenta di rubare una bicicletta, poi danneggia uno scooter: 58enne arrestato a Cagliari.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella serata di sabato, a Cagliari, gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un 58enne per tentato furto aggravato, resistenza e minacce.

L’intervento che ha portato all’arresto dell’uomo è avvenuto intorno alle ore 19.40 quando era stato notato mentre cercava di rubare una bicicletta in via Is Mirrionis. Non essendoci riuscito l’uomo si è spostato nella vicina via Anglona dove, sempre con un coltello, ha cercato di forzare il quadro di accensione di uno scooter. Proprio in quel frangente è stato notato dagli Agenti che percorrevano la via seguendo le indicazioni pervenute al Centro Operativo. L’uomo, vista la volante, si è allontanato velocemente buttando a terra il coltello. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato e nella circostanza ha opposto resistenza, minacciando gli operatori.

Dopo aver recuperato e sequestrato il coltello, il 58enne è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto. A seguito dell’udienza con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla PG.