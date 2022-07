Tensione in consiglio comunale a Cagliari, l’opposizione protesta: la polizia municipale in aula

Tensione in consiglio comunale a Cagliari: in aula anche la polizia municipale. E al termine la maggioranza va sotto e nemmeno oggi il bilancio ha ottenuto l’ok. È stato un pomeriggio di fuoco a palazzo Bacaredda. Tutto è partito da una manovra della maggioranza che, per portare a casa definitivamente l’ok al bilancio, ha fatto saltare un accordo tra il sindaco e l’opposizione, attraverso il ritiro di un emendamento del presidente della commissione Bilancio Alessandro Balletto (con la successiva riproposizione in forma pressoché identica) che ha cancellato tutti i subemendamenti dell’opposizione, neutralizzando il principale strumento dell’ostruzionismo del centrosinistra. Da lì è montato il nervosismo tra le due fazioni. Esploso poi nella tarda serata quando l’opposizione ha lamentato come il centrodestra stesse venendo meno ad un secondo accordo stabilito col primo cittadino: quello relativo alla chiusura della seduta alle 22. Così dai banchi dell’opposizione sono partiti i cori contro il vicepresidente del consiglio Corrado Maxia che in quel momento stava dirigendo la seduta. Alcuni consiglieri si sarebbero anche avvicinati infuriati al banco della giunte a quel punto sono comparsi in aula gli agenti della polizia municipale. “Ci hanno detto gli agenti che li ha chiamati Maxia”, dichiara il centrosinistra, “e hanno aggiunto che una caosa del genere negli ultimi 30 anni non era mai accaduta. “Non è vero”, risponde il vicepresidente, “non li ho chiamati io. I vigili sono saliti autonomamente solo perché hanno sentito il trambusto”. Alla fine la maggioranza è andata sotto in una votazione e la seduta è stata sospesa. Domani nuovo round in aula. Mentre la tensione è alle stelle. Truzzu ha qualche difficoltà a governare la propria maggioranza e a imporre la propria linea, mentre il centrosinistra, beffato da un’astuzia del centrodestra, è sul piede di guerra. La campagna elettorale è già partita.