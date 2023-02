Tensione a Capoterra, nuove lettere anonime a sindaco e assessori

Capoterra – Ancora lettere anonime al sindaco, vicesindaco, consiglieri e assessori: nessuna minaccia, il contenuto sembrerebbe la segnalazione di una persona. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Dopo le missive recapitate al Comune due settimane fa ( https://www.castedduonline.it/capoterra-lettera-anonima-con-insulti-e-minacce-a-sindaco-vicesindaco-e-consiglieri-comunali/ ) oggi sono state rinvenute altre lettere, scritte in corsivo, in cui si leggerebbe: “Sono desolata che la mia precedente lettera vi abbia intimorito, non era assolutamente mia intenzione e sappiate che non avete di che temere da chi scrive”. E ancora: “Con la mia precedente ho pensato di farvi avere il certificato di (omissis) …. è semplicemente una goliardia, che va letta non come minaccia ma come un amichevole consiglio, cioè, guardate bene chi ci portate dentro il comune…..dato che state facendo un regolamento in tal senso. Nessuna minaccia o ingiurie nei vostri confronti, né scritte né immaginate. State sereni…”.