Tennis: la storia di uno dei giochi più praticati e apprezzati del mondo

Il tennis è uno dei giochi più amati nel mondo e negli ultimi anni la sua popolarità sta crescendo anche in Italia. Nel nostro paese i tornei più importanti sono seguiti ormai da molti anni, ma di recente sta aumentando l’interesse nei confronti delle competizioni minori, che consentono spesso di scoprire dei talenti emergenti che nel giro di qualche anno saranno in grado di entrare a far parte dei circuiti più prestigiosi.

Il tennis è diventato dunque in Italia uno sport di grande interesse per gli amanti delle scommesse sportive, che non si dedicano più esclusivamente al calcio, ma si informano anche sulle quote di tennis per differenziare le proprie puntate.

Storia del tennis

La storia del tennis è lunga ed interessante. Il tennis moderno nasce ufficialmente il 23 febbraio 1874, quando Walter Clopton Wingfield si reca alla Camera dei Mestieri di Londra per depositare un nuovo gioco, da lui chiamato lawn-tennis.

In realtà questa data segna solo la nascita ufficiale di questo sport, ma le radici del tennis affondano in epoche molto più lontane. Sembra che una versione del gioco fosse diffusa già nel Medioevo, con il nome di real tennis. Questa versione andò incontro ad evoluzioni diverse in Italia, dove si parlava di pallacorda, ed in Francia, dove si parlava invece di jeu de paume.

È a partire dal 1874 che il tennis inizia però a diffondersi rapidamente nei principali paesi europei, fenomeno che porta alla nascita anche degli storici club di tennis, alcuni dei quali attivi ancora oggi. Nel 1877 si gioca il primo Grande Slam ed è l’Inghilterra a dar vita al Torneo di Wimbledon. Il primo torneo viene vinto da Gore Spencer, il quale è famoso non solo per questa vittoria, ma anche per aver inventato la voleè.

Il torneo di Wimbledon è considerato ancora oggi il più prestigioso in assoluto – ed anche il torneo di tennis per eccellenza – e tutti i tennisti professionisti sognano di vincerne uno o più di uno, nonostante ci siano attualmente numerosi altri tornei importanti per la carriera di un tennista e che sono seguiti a livello internazionale.

Il tennis in Italia

Il tennis in Italia sta vivendo un periodo molto positivo. Gli amanti dello sport si interessano sempre di più ai prestigiosi tornei sportivi, i quali sono attualmente trasmessi dalle reti nazionali ed internazionali. Il tennis si sta diffondendo anche come sport praticato dai giovani italiani, che sono stati infatti felici nello scoprire che i campi da tennis sono stati riaperti e che finalmente si può tornare in campo a divertirsi con i propri amici, praticando lo sport che più si ama.

Osservando la crescita che questo sport ha avuto nel giro di pochi anni è alta la probabilità che il trend positivo non sia destinato a fermarsi, ma che il tennis riesca ad imporsi sempre di più in Italia, fino a diventare il diretto competitore del calcio, che per il momento continua a detenere il primato in maniera incontrastata.