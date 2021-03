Temussi (Ats): “La Sardegna rischia la zona arancione per colpa di un solo indicatore negativo”

“Il rischio di andare in zona arancione c’è. I focolai esplosi nei tre comuni in zona rossa ci hanno fatto alzare uno dei 21 indicatori e dunque, poiché fino a Pasqua non esiste la zona gialla, rischiamo di andare direttamente in zona arancione. Parliamo di un solo indicatore, perché gli altri parametri sono molto molto sotto e siamo messi benissimo: è una cosa incomprensibile, ma il rischio c’è”. L’ha detto a LaPresse il commissario straordinario dell’Azienda per la tutela della salute in Sardegna, Massimo Temussi. I comuni attualmente in lockdown sono Bono nel Sassarese, Sindia nel nuorese e Sarroch nel sud Sardegna.