Maltempo, un incidente e traffico in tilt in viale Marconi. Poco dopo le 18 c’è stato uno scontro tra un’auto e uno scooter nella trafficatissima strada che collega Cagliari e Quartu, all’altezza di via Newton. Ferito il centauro che è stato portato, con assegnato codice giallo all’ospedale Brotzu. Lo scontro, assieme al maltempo, sta provocando forti rallentamento alla viabilità in viale Marconi. Il Ctm comunica i ritardi delle linee 30 e 31.