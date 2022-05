Temporale su Cagliari, bomba d’acqua con grandinata: caduti in pochi minuti 5 mm di acqua a Pirri. Fulmini, tuoni, chicchi di grandine che colpiscono le auto: sabato pomeriggio all’insegna del maltempo a Cagliari, con una vera bomba d’acqua che intorno alle 16 ha colpito in pieno la città. Per fortuna in pochi, vedendo il cielo scuro e le previsioni meteo, si erano avventurati ad andare in spiaggia. Ma anche chi si è trovato in auto nel momento del nubifragio, non ha passato momenti tranquilli. Le previsioni degli esperti di Meteo Sardegna parlavano nelle scorse ore proprio di rischio grandinata a Cagliari e si sono rivelate azzeccate. Momenti di tensione soprattutto a Pirri dove sta continuando a piovere a dirotto e la Protezione Civile sta monitorando la situazione.