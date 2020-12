Non riesce a ritrovare casa, anziano vaga nella notte a Tempio: soccorso da un carabiniere

Tempio. Vagava da solo nel parco delle Rimembranze, avvolto da una coperta per ripararsi dal freddo. A notare la notte scorsa l’anziano disorientato, un carabiniere della stazione locale, libero dal servizio. Date le insolite circostanze, il militare ha compreso subito che qualcosa non andava e si è immediatamente premurato di prestare aiuto all’uomo. Ha subito chiamato il 118 per i soccorsi del caso.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di identificare l’anziano, affetto da demenza senile, in evidente stato confusionale. Non era più in grado di far rientro a casa. Grazie alla prontezza del carabiniere, è stato portato al sicuro e affidato alle cure dei suoi familiari, ignari di quanto fosse accaduto.