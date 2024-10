Tempi lunghi per lo stadio, guerra in consiglio comunale a Cagliari: “Colpa di Zedda”. “No di Truzzu e Solinas”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“La vicenda dello stadio è stata al centro della campagna elettorale e delle prime dichiarazioni del sindaco Zedda: “Ci sono stati errori fatti sulla variante urbanistica, adesso l’iter è a una fase avanzata, dopo le valutazioni del piano economico finanziario il progetto potrà andare in gara”. Ad oggi non risultano noti questi errori e men che meno una variante urbanistica che li corregga”, accusa Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna. “Se ci sono stati errori nella variante urbanistica, il Sindaco potrebbe indicarli? Potrebbe indicare l’atto ufficiale con cui la Regione ha chiesto delle modifiche alla variante urbanistica?

Nel comunicato stampa di ieri il Comune dichiara: “siamo già al lavoro per gli approfondimenti richiesti per favorire il più possibile un’accelerata dell’iter”.

Quali approfondimenti? Quali chiarimenti?

A giugno il sindaco aveva dichiarato che l’iter era in fase avanzata (naturalmente grazie a lui…), ad ottobre il Comune chiede un’accelerata e parla di nuovi approfondimenti richiesti dalla Regione… Ma non era in fase avanzata?

Questi comportamenti ci fanno temere che il Sindaco abbia chiesto nuove modifiche al progetto: vuole tornare al suo vecchio pallino con lo stadio e il centro commerciale?

Qualsiasi modifica rischia di far tardare ulteriormente l’inizio dei lavori per il nuovo Stadio.

Siamo molto preoccupati perché eravamo arrivati a un punto storico fondamentale: ora invece si rischia di rinviare ulteriormente.

Il Sindaco ha ricevuto in eredità un progetto importante di riqualificazione urbana che coglie l’occasione del “Nuovo stadio di Cagliari” per giungere a una riqualificazione di tutta l’area con particolare attenzione ai quartieri di Sant’Elia e San Bartolomeo.

La Città non ha bisogno di ulteriori perdite di tempo su questo progetto che può essere molto importante per il suo sviluppo”.

Poi la replica. “Tra fantasia e realtà. Se si fosse proceduto con il vecchio progetto della nostra precedente Giunta, anziché avere la malsana idea di presentare un nuovo progetto arrivando a cifre faraoniche, noi oggi avremo avuto sicuramente un nuovo stadio”, risponde il presidente del consiglio comunale Marco Benucci, “Dopo questa premessa la situazione attuale è che la palla ora è in mano alla parte tecnica. Lo stadio è un opera sicuramente impattante, si devono fare tutte le verifiche del caso giustamente ma bisogna lavorare ad unisono per realizzare questo progetto. La burocrazia sta diventando purtroppo un limite invece che una tutela del bene comune.

Ma il comune vuole realizzare lo stadio? Il Comune di Cagliari è il presentatore del progetto quindi è naturale che voglia realizzare lo stadio, senza distinzioni tra maggioranza ed opposizioni. Ma anche il Cagliari Calcio vuole il nuovo stadio? l’incontro tra il nostro Sindaco Massimo Zedda e il Presidente del Cagliari Giulini ha mostrato l’unità di intenti sulla sua realizzazione. Cosa dobbiamo aspettare ora?

La conferenza di servizi che si è tenuta in regione nei giorni scorsi elaborerà un documento sui dubbi, sulle prescrizioni e le criticità legate al progetto al quale i nostri uffici comunali risponderanno prontamente punto per punto. Perché abbiamo sentito che non avete fatto questo

Invito gli esponenti politici e non, che amministravano la Regione ed il Comune fino a qualche mese fa, e lo hanno fatto per 5 anni, ad avere l’onestà intellettuale di non attribuire le colpe del ritardo di realizzazione a questo Consiglio Regione ne tantomeno al nostro Consiglio Comunale.

Dobbiamo essere fiduciosi? Come Comune di Cagliari metteremo tutto il nostro impegno affinché la Città di Cagliari e il Cagliari Calcio abbiano un nuovo stadio. Lavoreremo per questo”.