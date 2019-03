Teatro, galleria commerciale e luce sulla Basilica: rivoluzione in via Logudoro a Cagliari

Un teatro, la galleria commerciale, la piazza e l’illuminazione della basilica di San Saturnino. Non solo l’urban resort. Con la riqualificazione di palazzo Doglio è prevista anche la sistemazione di tutta la zona. Una riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale che prevede la trasformazione di quel tassello di città chiuso tra via Logudoro, via San Lucifero e via Goceano. Verrà sistemato un porticato con negozi sulla piazza interna del nuovo hotel e sarà sistemata piazza Ichnusa, che oggi si presenta come un incrocio stradale anonimo e disordinato, ma che in futuro, quando il progetto sarà realizzato, verrà collegata alla nuova piazza pedonale interna dell’hotel con una scalinata monumentale, un elemento scenografico e architettonico di pregio.

Spazio anche a un teatro/sala congressi ottenuto dal recupero di un locale dismesso, (in passato adibito a teatro e oggi nascosto in una corte interna con accesso da via Logudoro e da via San Lucifero) e alla valorizzazione e rivitalizzazione della galleria commerciale privata che oggi collega via Logudoro e via San Lucifero. In più nuovi percorsi pedonali tra la basilica di San Saturnino (che verrà illuminata grazie ad un impianto nuovo di zecca) e la chiesa di San Lucifero, anche attraverso la pedonalizzazione di piazza San Cosimo e vico Logudoro.