Teatro Doglio annuncia una nuova replica dello spettacolo ispirato al regno di Frozen:

“Frrr –dentro il Regno di Ghiaccio”

Dopo il clamoroso successo di vendita della rappresentazione delle ore 18:00, Teatro Doglio è lieto di annunciare una nuova replica dello spettacolo ” Frrr… dentro il Regno di Ghiaccio”, in programma sabato 26 ottobre alle ore 15:30.

La compagnia Un Teatro da Favola, rinomata per i suoi spettacoli interattivi e coinvolgenti, torna a stupire il pubblico di Teatro Doglio con una performance che ha già conquistato le platee di Roma e Milano, un’occasione imperdibile per immergersi nel fantastico regno di Arendelle, circondati da effetti speciali 3D e dalle canzoni dal vivo che continuano ad incantare il pubblico.

La trama segue le avventure delle sorelle Elsa e Anna, una con poteri magici e l’altra senza, entrambe innamorate dei pupazzi di neve. La domanda sorge spontanea: riuscirà Anna a salvare il paese di Arendelle?

Questa versione magica e immersiva dello spettacolo presenta effetti speciali di ultima generazione e canzoni cantate dal vivo, promettendo un’esperienza teatrale senza precedenti.

Un elemento di spicco della produzione è sicuramente Sofia Caselli, la talentuosa attrice che interpreta Anna e si afferma come un talento emergente nel panorama del musical. Con un percorso formativo eccezionale, Sofia ha completato i suoi studi in Musical Theatre nel Regno Unito e ha brillato in produzioni di successo come Sweet Charity, Sweeney Todd e La Divina Commedia Opera Musical.

La sua interpretazione di Anna promette di essere straordinaria, non solo per la sua capacità di dar vita a questo personaggio iconico, ma anche per il suo imminente debutto nella tournée mondiale di Anastasia, che la vedrà protagonista su palcoscenici internazionali.

A partire dal 10 ottobre, i biglietti per questa attesissima nuova replica saranno disponibili sui canali di Box Office Sardegna, sia online su www.boxofficesardegna.it che presso gli uffici in Viale Regina Margherita 43 a Cagliari. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Box Office al numero 070 657428 o via email all’indirizzo [email protected]