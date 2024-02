Tavolini abusivi e musica non autorizzata, raffica di sanzioni e chiusure: stangata del Comune di Cagliari a 5 locali

Da Villanova a Stampace. Sono 5 i locali stangati dagli uffici comunali, da tempo in guerra contro la malamovida.

C’è chi dovrà chiudere nella settimana di San Valentino. Tra questi il “Red Fox”, il noto locale di via San Giovanni. Gli agenti della municipale hanno accertato che 17 gennaio scorso alle 21 senza prescritto titolo, il locale occupava 6 mq di suolo pubblico (sul marciapiede davanti all’ingresso dell’attività) con due tavoli, nove sedie, due mangiainpiedi e cinque sgabelli (arredi utilizzati dalla clientela per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita) ed è scatta la chiusura per 8 giorni consecutivi dal 12 febbraio al 19 febbraio 2024 compreso.

Misura identica per il “Roger Bar” di via Carrara che il 19 dicembre scorso alle ore 10,30, occupava, senza autorizzazione parte del marciapiede davanti al locale mediante tavoli e sedie per una superficie di mq 2,25 e per “Spillaus” del corso Vittorio Emanuele che il 14 dicembre scorso alle ore 22:21, occupava senza prescritto titolo, l’area davanti al locale, con tavoli e sedie utilizzate per la somministrazione, ricoprendo una superficie totale di 35,75 mq.

Fatale la musica alla “Vineria Villanova” di via San Domenico che il 5 maggio scorso alle ore 21,45, utilizzava un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali, installato all’interno del locale sopra il banco mescita, composto da un diffusore bluetooth marca LG connesso ad un telefono smartphone: la porta di ingresso dell’attività e la finestra adiacente, risultavano costantemente aperte verso via San Domenico. Niente drink all’aperto per 30 giorni, dall’1 al 30 maggio 2024.

Infine pagherà 500 euro di multa il “Deja Vu Bistrot Food & Drink” di via Portoscalas che 2 novembre scorso occupava nel corso Vittorio Emanuele II con 4 ombrelloni, 4 lavagnette menù, 2 paratie, 18 tavolini e 35 sedie 39,76 mq di suolo pubblico (9,76 in più rispetto alla superficie autorizzata). Lo stop alla concessione + stato convertito in 500 euro di multa da pagare in due rate