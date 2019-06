Tavolara, la bellissima Hermaea torna libera nel suo mare – VIDEO

Era stata recuperata da un pescatore lo scorso mese di febbraio in grave difficoltà nelle acque di Tavolara, oggi torna libera. “Durante la degenza in vasca ha espulso numerosi frammenti di plastica, probabilmente la causa del suo cattivo stato di salute” hanno spiegato i volontari che l’hanno presa in cura