Task force per trovare Francesca Deidda sui monti di Sinnai: la sua auto messa in vendita da Igor

Sono riprese le ricerche del corpo di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il dieci maggio. Sui monti di Sinnai e tra cespugli e rovi accanto all’Orientale Sarda in azione i carabinieri della compagnia di Iglesias, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Ieri sono stati trovati effetti personali della donna: un rossetto, un bite dentale, un asciugamano e un accappatoio, in un’area dove il suo cellulare si era agganciato a una cella. Resta in carcere a Uta per femminicidio e occultamento di cadavere il marito della donna, Igor Sollai, 42 anni. Lui continua a dichiararsi “innocente” e attende di parlare col pm Marco Cocco, tutelato dai suoi legali Laura Pirarba e Carlo Demurtas.

Intanto, sul web spunta un annuncio, fatto il 25 maggio 2024, di vendita della Volvo di Francesca. A realizzarla è stato proprio Igor, come si può leggere nelle informazioni. Da due settimane non sapeva nulla della moglie ma riusciva a trovare il tempo per cercare di incassare 15mila euro.