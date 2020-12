Tari, il comune di Pula attiva il servizio sportello web del contribuente

Il Comune di Pula a Natale non va in vacanza e fa un regalo ai suoi cittadini, raddoppiando i servizi. Per permettere una verifica dell’avviso di pagamento della Tari 2020 personale esperto della nuova società di supporto, la Kibernetes srl, saranno a disposizione dei cittadini almeno fino al 31 dicembre, per tutto l’orario di apertura del Comune. E per chi non vorrà recarsi fisicamente in municipio, dalla prossima settimana sarà attivo anche lo Sportello Web del Contribuente, che consente di conoscere la propria situazione e scaricare l’avviso di pagamento senza andare allo sportello.

Code e lunghe attese saranno così un ricordo per i cittadini di Pula. «È un ulteriore elemento di miglioramento del servizio e complessivamente della digitalizzazione del Comune di Pula in vista delle scadenze del 2021, quando tutta l’amministrazione sarà completamente digitalizzata. Siamo orgogliosi di essere tra i primi comuni in Sardegna ad attivare questo servizio all’avanguardia per i nostri cittadini», afferma la sindaca Carla Medau.

Sportello digitale

Con la nuova gestione del servizio TARI e il servizio di “cassetto fiscale”, viene offerta una soluzione digitale all’interno dello Sportello Web del Contribuente che permette ai cittadini di verificare l’attuale imposizione, la correttezza dei pagamenti effettuati e di scaricare gli avvisi di pagamento Tari. Tutto senza dover recarsi allo sportello fisico del Municipio (che resterà comunque sempre aperto): basterà un click, dal telefono o dal computer, in qualsiasi giorno dell’anno, a qualsiasi ora, e in qualsiasi posto ci si trovi.

Realizzato grazie alla collaborazione con la società Kibernetes, lo Sportello web del Contribuente rappresenterà uno spazio virtuale accessibile tramite computer o smartphone, che accorcia le distanze e facilita la comunicazione tra cittadini ed Ente. Ogni contribuente avrà infatti una propria area dedicata in cui sono conservate e sempre disponibili tutte le informazioni tributarie che lo riguardano, organizzate con un criterio cronologico. Significherà avere lo sportello comunale in tasca, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi giornata e in qualsiasi luogo.

Oltre a consultare la propria posizione tributaria, lo Sportello consentirà di ricevere i documenti informativi, calcolare le imposte in autoliquidazione partendo dalla propria posizione patrimoniale (come risulta nelle banche dati comunali e con possibilità di modificarla), scaricare e stampare il modello F24 (per la Tari) oppure pagare on-line le imposte con la carta di credito, e comunicare con l’Ufficio tributi attraverso un servizio di messaggistica.

Mai più accertamenti

Dal prossimo anno inoltre, il Comune estenderà le funzionalità dello Sportello Web del Contribuente con il progetto IMU Sicura: ai cittadini che aderiscono eviterà di ricevere gli odiosi avvisi di accertamento. Il progetto, infatti, darà la certezza di aver effettuato un pagamento formalmente corretto perché improntato a un confronto anticipato con l’ente. «È un modo concreto per eliminare definitivamente l’immagine del Comune come ente vessatorio. Il Comune così diventa veramente la casa dei cittadini, dove i rapporti sono basati sulla trasparenza, sulla fiducia e sulla vicinanza», aggiunge la sindaca.

Supporto costante

Per arrivare in breve tempo a questo importante obiettivo, il Comune tramite Kibernetes, mette a disposizione una squadra di consulenti insieme ai quali costruire un pagamento sicuro e verificare che quello che si è già pagato è corretto.

Un supporto ulteriore oltre quello fornito dal Comune, a cui i cittadini di Pula possono comunque successivamente rivolgersi.

Per imprese e CAF

Lo Sportello del Contribuente e il progetto Imu Sicura si rivolge anche alle imprese e ai CAF. Gli immobili di ciascun contribuente si trovano già pre-caricati nel database dello Sportello. Questo canale si aggiunge a quelli tradizionali già esistenti per rendere più semplice e digitale il rapporto dei cittadini e imprese con il Comune. Un servizio che diventa ancora più utile in questo periodo dove è d’obbligo il distanziamento personale.

Per accedere allo Sportello Web del Contribuente basta collegarsi all’indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/Pula.–