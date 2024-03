Tari a Monserrato, la tariffa puntuale non accontenta proprio tutti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Presentata ufficialmente pochi giorni fa ai cittadini attraverso un incontro pubblico al quale hanno partecipato anche i delegati della ditta appaltatrice, il nuovo sistema per il conferimento della spazzatura differenziata non è accolto con entusiasmo da chi siede sui banchi dell’opposizione: Andrea Zucca, Valentina Picciau, Massimiliano Cao e Diego Portas, infatti, firmano una nota attraverso la quale spiegano: “L’Appalto dei rifiuti è partito con grande ritardo, Monserrato si trova in una situazione peggiore rispetto al precedente appalto. Dal 2016 ad oggi non abbiamo ancora l’ecocentro dove conferire i rifiuti, i cestini presenti nel capitolato d’appalto non sono ancora stati posizionati e lo spazzamento delle strade è sempre peggio.

La situazione del ritiro degli ingombranti è critica, la tariffa puntuale”. Non solo: i gruppi Pauli Monserrato, La Svolta e 5 Stelle aggiungono: “Si registrano tanti malumori anche sulla gestione del personale, diverse persone precarie non sono state tenute in considerazione, a fronte dell’assunzione di persone che non avevano alcun trascorso nella Gesenu Spa”.