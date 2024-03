Tanti auguri Karl Heinz, lo Stammtisch compie 38 anni ed è ancora il locale dell’amicizia che si trasforma in magia. Con una grande festa ieri notte tutti gli iscritti più affezionati non sono mancati per celebrare quasi quattro decenni di una birreria tedesca che a Cagliari ha fatto la storia: tra boccali rigorosamente pieni, bistecche affumicate, wurtsel e zuppa di lenticchie una serata speciale e quasi intima, nel calore di un pub nel cuore di Cagliari, in piazza Galilei. Stavolta non era l’Oktoberfest delle folle oceaniche in fiera, ma una serata che il gestore tedesco a Cagliari ha voluto regalare ai suoi ragazzi, anche a tutti quelli ormai di mezza età che sono cresciuti nel suo locale, noto per l’atmosfera davvero particolare.

Qualcuno nelle storiche recensioni lo definisce “l’unico posto a Cagliari dove si pèuò andare anche da soli a bere o mangiare, perchè sai che troverai sempre un amico al tuo fianco”. Qui dentro sono nati sogni, grandi amori, immense amicizie, infinite chiacchierate e interminabili partite a scacchi, con uno sguardo ai minerali raccolti in tanti anni di escursioni e passioni proprio da Karl Heinz. Il tedesco che agli inizi degli anni Ottanta venne in Sardegna per lavorare a Decimomannu per poi innamorarsi dell’isola e non abbandonarla più.

Il merito della nota atmosfera che si respira qui dentro è di tanti iscritti che si rispettano ma soprattutto suo: Karl riesce con la sua empatia ad avere sempre un sorriso per tutti. Un circolo privato ma per tutti quelli che credono nei veri valori. Michele Pilia, uno dei tanti “bier maister” presenti nella serata, gli ha dedicato in prosa ( e in prosit!) un augurio scandito a gran voce da tutti con le ormai mitiche canzoni del locale, che ogni giovedì ospita anche la musica dal vivo. Tanti auguri allo Stammtisch e alla prossima, grande Karl Heinz!