Tamponi sotto la neve a Fonni, la buona notizia dalla Sindaca: “612 tutti negativi”

La neve non ferma lo screening anti-Covid a Fonni. “Non ci facciamo mancare nulla, nemmeno i tamponi sotto la neve, ma si vede che davvero le dobbiamo provare tutte di questi tempi strani – scrive sul profilo Facebook la sindaca Daniela Falconi. Una lunga giornata di lavoro per decine di volontari che davvero hanno fatto una cosa enorme con pazienza, generosità e gentilezza, sfidando il freddo e la neve che non ha smesso un attimo di scendere. Per loro non bastano le parole di ringraziamento.

La bella notizia. “Sono stati 612 i tamponi eseguiti oggi e tutti hanno dato esito negativo. Una notizia che ci rincuora e ci fa tirare un gran sospiro di sollievo. Domani si riprende di buon mattino, sperando il tempo sia più clemente ma per ora davvero grazie ancora a tutti i fonnesi che con un’adesione così importante hanno dimostrato grandissimo senso di responsabilità.