Tamponi nei laboratori privati, sì ai test nella Casa di Cura di Quartu

Tamponi nel laboratorio privato. Esito entro 48 ore. In Sardegna c’è il secondo laboratorio privato aderisce alla convenzione ATS per effettuare i tamponi molecolari. Sino a pochi giorni fa l’unico autorizzato, era solo il Mater Olbia, ma ora è possibile la somministrazione dei test molecolari anche presso la Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena-Kinetika srl di Quartu.

Si tratta di un test di biologia molecolare eseguito su tamponi rino-faringei per la ricerca diretta dell’ Rna del virus Sars-Cov2 mediante l’utilizzo di uno strumento totalmente automatico.

Il Test permette di fare diagnosi di Covid 19 con tempi di consegna del referto variabile entro le 48 ore. Per l’esecuzione è necessaria la prenotazione e la ricetta del medico curante indicante: tampone molecolare

Il referto è disponibile entro le 48 ore solo attraverso il servizio referti online.

Il costo del tampone è di 65 euro.

Si arricchisce intanto anche la lista dei lavoratori privati che, in convenzione, somministrano test sierologici. In tutto sono adesso 40. La lista si trova nel sito della Regione Sardegna.