Cagliari, prenotazioni per i tamponi molecolari della Asl: l’appuntamento arriva con un sms

È partito in questi giorni, al momento in via sperimentale, grazie alla collaborazione tra Asl di Cagliari, Assessorato Regionale alla Sanità e Sardegna-it, il servizio di notifica mediante Sms, che comunicherà al cittadino l’appuntamento per l’esecuzione del tampone molecolare prenotato dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Cagliari.

Tale messaggio conterrà tutte le informazioni necessarie per poter eseguire il test diagnostico presso il Padiglione “N” della Cittadella della Salute di via Romagna a Cagliari.

La nuova funzionalità, che permetterà di garantire a tutti i cittadini la corretta tempistica di esecuzione dei tamponi molecolari secondo le normative vigenti, sarà estesa in seguito a tutto il Sud Sardegna.