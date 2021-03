Tamponi gratis, 127 passeggeri ne approfittano a Elmas: scovato un positivo, dovrà stare in isolamento

Centoventisette tamponi rapidi antigenici eseguiti all’aeroporto di Elmas, il 54 per cento dei passeggeri sbarcati da Roma e Milano hanno deciso di farsi controllare dagli infermieri e dai medici dell’Ats che, insieme alla Regione, hanno organizzato i primissimi controlli in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza “anti virus” di Christian Solinas.

Chi non si è fatto controllare o aveva già un test di negatività o il foglio che attestasse la vaccinazione tra le mani (molto pochi) oppure ha detto che si farà controllare, a proprie spese, entro le prossime quarantotto ore, e così ha potuto uscire dall’aeroporto. Ed è stato scovato un positivo: ricontattato subito, è stato sottoposto al tampone molecolare e, sin quando non arriverà l’esito, dovrà stare in isolamento.