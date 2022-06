Tamponamento sulla Carlo Felice, coinvolto un camion: 2 feriti e traffico in tilt

Traffico paralizzato stamattina sulla Carlo Felice. All’altezza del km 29 c’è stato un tamponamento che ha coinvolto due auto e un camion. Due i feriti, per fortuna in modo lieve, che sono stati accompagnati dai soccorritori del 118 al Policlinico e al Brotzu.

Ma a complicare ulteriormente la viabilità sulla 131 anche il cantiere, aperto lunedì per consentire l’avanzamento dei lavori di ammodernamento del tratto compreso tra Nuraminis e Serrenti. Per il quale sono attive limitazioni al transito che interessano il traffico in direzione Cagliari, nei territori di Nuraminis e Monastir.

Nel dettaglio, all’altezza del km 28,200 è attivo, in direzione Cagliari, un restringimento di carreggiata per consentire l’esecuzione degli interventi propedeutici alla deviazione del traffico sulla nuova strada complanare. E da oggi tra il km 27,400 (all’altezza del cavalcavia di Nuraminis-Serramanna) e il km 23,400 (svincolo di Monastir) il flusso veicolare è stato deviato lungo la strada complanare di nuova realizzazione e dotata di due corsie allestite a unico senso di marcia. Questa fase dei lavori sarà conclusa entro marzo 2023.

Una seconda fase dei lavori sarà avviata nel mese di luglio 2022 e riguarderà la deviazione del traffico della carreggiata opposta, in direzione Sassari, nel medesimo tratto. Le modifiche alla circolazione saranno comunicate anticipatamente. L’ammodernamento del tratto riguarda circa 10 km di statale 131 e, una volta concluso, garantirà la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al km 108,300. L’investimento complessivo è di 45 milioni di euro.