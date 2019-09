Tamponamento all’ingresso di Villasor, ferita una donna incinta: sul posto vigili e carabinieri

Incidente stradale sulla SP 7 alle porte di Villasor, i Vigili del Fuoco sul posto per soccorrere gli occupanti e per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti questo pomeriggio per un incidente stradale presso la strada provinciale SP7 verso le 15: all’ingresso per Villasor, due autovetture coinvolte in un tamponamento ad avere la peggio: una Ford Fiesta finita in una cunetta, la conducente in dolce attesa è stata subito affidata alle cure del 118, la squadra VVF di Pronto intervento ha messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.