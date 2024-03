Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Caos sin da dopo l’alba sulla Statale 554, in territorio di Selargius, a poca distanza dal distributore Q8. Almeno tre auto sono rimasti coinvolte in un incidente a catena. Nessun ferito grave ma traffico in tilt sulla Statale. Tantissimi rimasti bloccati in attesa dei soccorsi e dei carroattrezzi, e chi si è potuto rifugiare in viale Marconi ha trovato altro caos di lamiere sin da Is Pontis Paris.